Juventus: Vlahovic si allena ancora a parte. Affaticamento per McKennie

Non buone notizie in casa bianconera. La Juventus continua a monitorare le condizioni di Dusan Vlahovic. Durante la seduta odierna, infatti, il centravanti serbo ha svolto un allenamento differenziato, segno che il recupero dall’infortunio muscolare subito in nazionale non è ancora completo. Situazione simile anche per Weston McKennie, che oggi non si è allenato a causa di un affaticamento. Il fastidio sarà valutato nelle prossime ore per chiarirne l’entità.

Foto: Instagram Juventus