Juventus, Vlahovic rientra parzialmente in gruppo. La nota

Squadra in campo, dunque, in mattinata per iniziare a preparare la sfida contro gli emiliani: dopo l’iniziale fase di riscaldamento, il focus è andato su possesso palla ed esercitazioni tecniche. Successivamente, i giocatori non impiegati a Lecce hanno terminato la sessione odierna con una partitella. Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Per domani appuntamento al pomeriggio alla Continassa.