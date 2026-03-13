Juventus, Vlahovic non convocato: salta la trasferta a Udine

Brutte notizie per Luciano Spalletti e la Juventus: Dusan Vlahovic resterà nuovamente fuori dalla lista dei convocati, nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo già da qualche giorno.

Il centravanti serbo non è stato ritenuto ancora idoneo al rientro e dovrà dunque attendere prima di tornare in campo dopo uno stop, dovuto a una lesione di alto grado della giunzione muscolo tendinea dell’adduttore lungo sinistro, che non gli ha più permesso di scendere in campo dal 29 novembre.

Foto: Instagram Vlahovic