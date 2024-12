Juventus, Vlahovic e Adzic tornano in gruppo

Arrivano importanti novità dall’allenamento odierno alla Continassa in casa Juventus: Thiago Motta ha ritrovato Dusan Vlahovic, che ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Il serbo, quindi, sembra aver smaltito il problema muscolare e viaggia verso la convocazione sarà per la gara del weekend contro il Bologna. Come lui anche Adzic, che ha lavorato insieme alla squadra proprio come il centravanti.

Foto: Instagram Juventus