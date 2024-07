Dopo l’ Europeo disputato non al meglio, Dusan Vlahovic ha fatto ritorno per le visite mediche di rito prima di aggregarsi ai suoi compagni. Moltissimi i tifosi all’esterno del J Medical per caricare e salutare il talento serbo, che dopo piu o meno quindici minuti è uscito e si è diretto alla Continassa per mettersi a disposizione del neo tecnico Thiago Motta. Foto: instagram Juventus