Juventus, visite mediche per Alberto Costa

Il nuovo innesto difensivo della Juventus, l’ex Vitoria Guimaraes Alberto Costa, è arrivato al JMedical per le visite mediche. In giornata firmerà il contratto e diverrà a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. Come vi abbiamo anticipato con una nostra esclusiva, Giuntoli ha avviato le trattative per il giocatore già nel mese di dicembre. Qui di seguito il video del suo arrivo.

Foto: Instagram Alberto Costa