Juventus, visite mediche in corso per Romero

In casa Juventus è il giorno delle visite mediche per Cristian Romero. L’argentino classe 1998 è al JMedical per sostenere gli accertamenti di rito, ultimo passaggio prima di legarsi al club bianconero, come vi avevamo già raccontato il 29 gennaio parlando di accordo tra la Juventus e il Genoa, squadra nella quale Romero potrebbe tornare in prestito.

Foto: Sito Ufficiale Juventus