Settimana importante per la Juventus che nella giornata di venerdì sono infatti attese le motivazioni complete del Collegio di Garanzia del CONI in merito all’annullamento momentaneo della penalizzazione di 15 punti in campionato. Successivamente la Corte federale d’Appello fisserà la data della nuova udienza per il caso plusvalenze e la decisione in merito la penalizzazione.

Foto: juventus instagram bonucci