Juventus, una vittoria che vale tantissimo

Una vittoria di fondamentale importanza. Non solo per il valore della sfida in sè, ma per il campionato e il suo proseguo. La Juventus sbanca San Siro infliggendo un pesante 1-3 al Milan, che mantiene però la testa del campionato. Un 1-3 firmato Federico Chiesa e McKennie. L’ex Fiorentina si è preso la scena nella partita nella quale Cristiano Ronaldo è sembrato sottotono. Chiesa ha rubato, meritando, la scena a CR7.

Un altro aspetto positivo per i bianconeri è la prestazione di Dybala. Si inizia a intravedere un ritorno ai vecchi tempi per la Joya, che con i due assist per Chiesa, mette lo zampino nella vittoria bianconera.

Foto: Twitter Juventus