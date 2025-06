Juventus, c’è la partnership con WhiteBIT: nuovo sleeve sponsor per tre stagioni

16/06/2025 | 14:29:48

La Juventus ha annunciato oggi una nuova e importante collaborazione con WhiteBIT, piattaforma europea di scambio di criptovalute. L’accordo triennale, valido fino al 2028, vede WhiteBIT diventare Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner del club bianconero. Il logo dell’azienda comparirà sulla manica sinistra della maglia della prima squadra maschile a partire dal Mondiale per Club 2025. Di seguito ecco il comunicato ufficiale: Juventus annuncia una nuova importante partnership con WhiteBIT, una delle piu’ grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per traffico, che diventa Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner del Club. L’accordo, della durata di tre anni, unirà due realtà dinamiche e ambiziose che condividono una visione comune orientata all’innovazione, alla costruzione di comunità solide e all’eccellenza dentro e fuori dal campo. A partire dalla FIFA Club World Cup 2025 e per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, il logo WhiteBIT sarà visibile sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile. Foto: Juventus Twitter