Juventus-Udinese, le curiosità: i padroni di casa alla ricerca di una vittoria che manca dal 13 settembre

28/10/2025 | 10:00:41

Alle 18:30 di domani 28 ottobre il match tra Juventus e Udinese.

Ecco alcune curiosità:

-Le due formazioni si sono incontrate 102 volte in campionato: 70 vittorie per la Juve, 18 pareggi e 14 vittorie dell’Udinese.

-La Juventus ha vinto in 4 degli ultimi 5 incontri contro l’Udinese (1 sconfitta).

-La Juventus non vince da ben 8 match consecutivi, l’ultima vittoria risale al 13 settembre contro l’Inter.

-La Juventus non ha segnato nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni.

Foto: X Juventus