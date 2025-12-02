Juventus-Udinese, le curiosità: 55 precedenti a Torino e nessun pari dal 1999

02/12/2025 | 10:30:59

Oggi alle 21 il match di Coppa Italia tra Juventus e Udinese.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 55 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino: 42 vittorie della Juve, 5 pareggi e 8 vittorie friulane.

-Due di questi precedenti sono stati giocati in Coppa Italia, entrambi vinti dalla Juventus.

-L’ultimo pareggio a Torino tra le due squadre risale al 31 maggio 1999.

-La Juventus ha vinto la competizione 15 volte.

-Tra Luciano Spalletti e Kosta Runjaic questo sarà il primo incontro ufficiale.

Foto: X Juventus