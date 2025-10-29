Juventus-Udinese, i convocati di Brambilla. Out Khephren Thuram
29/10/2025 | 12:35:46
La Juventus ha diramato la lista dei convocati da Massimo Brambilla per il match contro l’Udinese, a sorprendere è l’assenza dalla lista di Khephren Thuram.
Ecco la lista completa:
1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 44 Pedro Felipe, 45 Mangiapoco.
Foto: X Juventus