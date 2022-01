Juventus-Udinese: 1-0 all’intervallo. Dybala segna ma non esulta

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo all’Allianz Stadium contro l’Udinese. A portare in vantaggio i bianconeri ci ha pensato al minuto 19′ il numero 10 argentino Paulo Dybala che dopo l’ingresso in area di rigore, con il piattone a scaricato la sfera sotto la traversa. Dybala dopo la rete non ha esultato, anzi, si è voltato verso la tribuna come a cercare con lo sguardo la dirigenza bianconera dopo le voci sul rinnovo che si sono rincorse nelle ultime ore. Il nuovo incontro con gli agenti dell’argentino sarà a febbraio con il club che dovrà valutare se il proprio “dies” merita o meno la cifra proposta per il rinnovo del contratto. Nel frattempo Dybala risponde sul campo portando in vantaggio, nel primo tempo, la squadra di cui è anche vice capitano.

FOTO: instagram personale