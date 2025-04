Juventus, trauma contusivo per Yildiz. Sindrome influenzale per Veiga

Questa mattina la Juventus è scesa in campo in vista della trasferta di Parma in programma lunedì. Nel corso dell’allenamento Yildiz ha riportato un trauma contusivo, che non preoccupa particolarmente ma va monitorato nei prossimi giorni. Mentre Veiga non si è allenato a causa di una sindrome influenzale: anche la sua disponibilità è da verificare, come quella di McKennie, Koopmeiners, Perin e Mbangula che hanno proseguito il lavoro individuale.

Foto: Instagram Juventus