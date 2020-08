Juventus, tra champagne e sorrisi: la notte della premiazione

La Juventus – nella serata di ieri – nonostante la sconfitta indolore contro la Roma, torna – così come da nove anni a questa parte – ad alzare lo scudetto nel cielo di Torino. E’ il primo per Maurizio Sarri, il secondo invece per Cristiano Ronaldo che è rimasto in tribuna a riposo in vista della prossima gara in Champions League. Questa la festa della premiazione dei bianconeri che hanno ricevuto lo Scudetto nel silenzio assordante di uno stadio vuoto.

Foto: sito ufficiale Juventus