Juventus, Tether acquista una quota di minoranza. Il comunicato

Nuovo azionista di minoranza per la Juventus, che dà il benvenuto in società a Tether, come comunica la stessa società (con sede a El Salvador, dove si è trasferita di recente, ma composta da italiani, ndr): “Tether, leader nel settore degli asset digitali, ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza nella Juventus Football Club S.p.A. (“Juve”), uno dei club calcistici più iconici e di successo al mondo”.

Il CEO è Paolo Ardoino e tra i fondatori e più rilevanti membri dell’azienda vi è anche Giancarlo Devasini. Tether opera principalmente nel mercato degli stablecoin. Sono criptovalute che hanno il proprio valore ancorato a una valuta classica, come il dollaro. Tether riceve dollari autentici e offre in cambio USDt, che è la criptovaluta stable più importante al mondo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi. Questo vuol dire che nei forzieri di Tether ci sono più di 140 miliardi di dollari, investiti in larga parte in titoli sicuri e a breve scadenza (US Treasuries), che fruttano all’azienda dei rendimenti importanti. Per il 2024 Tether ha registrato 13 miliardi di profitti (sì, profitti, non ricavi) ed è una delle aziende a livello globale con il più alto tasso di profitti per dipendente.

Il comunicato continua così: “Questo investimento rappresenta una pietra miliare significativa per Tether. Dopo aver svelato la sua visione strategica a lungo termine, che spazia dalla leadership nel settore degli asset digitali con USDt, la stablecoin più utilizzata al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi di dollari e più di 400 milioni di utenti nei mercati emergenti, all’acquisizione e allo sviluppo di aziende leader nei settori dell’Intelligenza Artificiale (“AI”), del mining di bitcoin e delle biotecnologie, Tether è ora in una posizione unica per integrare il suo portafoglio futuristico nel mondo dell’industria sportiva.

Sebbene la tecnologia blockchain sia stata ampiamente utilizzata nello sport professionistico per migliorare l’esperienza dei fan, l’acquisizione da parte di Tether di una quota di minoranza nella Juve mira a portare la sinergia tra sport e asset digitali a un nuovo livello. Attingendo al suo braccio di investimento (che si trova al di fuori delle riserve di stablecoin), Tether sta valutando i suoi investimenti strategici in franchise sportive in tutto il mondo e integrando i suoi asset digitali, i pagamenti e le competenze appena acquisite in AI e biotecnologie nel settore sportivo, assemblando un team di consulenza di alto livello per questa iniziativa. In particolare, Tether sta collaborando con figure di spicco come Juan Sartori, dato il suo coinvolgimento con il Sunderland AFC, la sua lunga esperienza nell’AS Monaco Football Club e la sua presenza nella European Club Association.

Questa acquisizione segna anche una tappa fondamentale nel percorso di Tether verso l’integrazione di stablecoin, asset digitali e tecnologia incentrata sull’uomo nella vita di tutti i giorni. Ciò si basa sulle precedenti iniziative di Tether con club sportivi professionistici. L’anno scorso, Plan ₿, un’iniziativa fondata da Tether e dalla Città di Lugano, ha annunciato la sua esclusiva sponsorizzazione del kit dell’FC Lugano, una squadra di calcio professionistica che partecipa alla Super League svizzera. Questa sponsorizzazione, insieme alla quota di minoranza di Tether nella Juve, sottolinea anche l’impegno di Tether nel promuovere la tecnologia blockchain e l’adozione di stablecoin in settori mainstream come l’industria sportiva.

“In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nella fusione di nuove tecnologie, come asset digitali, AI e biotecnologie, con l’affermato settore sportivo per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo le vie per collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale”, ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether.

Foto: juventus twitter