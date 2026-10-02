Juventus, test con la Cremonese. Decide Bonazzoli

02/10/2026 | 14:30:04

Per non perdere lo smalto fisico e la condizione atletica, Juventus e Cremonese si sono affrontate, nel bel mezzo della sosta internazionale, al JTC, il centro sportivo dei bianconeri. L’amichevole è stata decisa da una rete di Federico Bonazzoli, abile a trafiggere Pinsoglio, schierato titolare a causa dell’assenza di Vicario (in Nazionale) e della preparazione non ancora ultimata del neoarrivato Neto, sfruttando un assist dell’ex di giornata Licina. Luciano Spalletti, in virtù dei tanti calciatori ancora impegnati nelle rispettive Nazionali, ha dato spazio a diversi giovani, come Makiobo, Amaradio e Grelaud, affiancandoli a Bremer, Gatti, Rugani, Kelly, McKennie, Kolo Muani e al recuperato Cambiaso. La formazione grigiorossa, passata nelle mani di Fabio Pecchia dopo l’esonero di Marco Giampaolo, è scesa in campo, invece, con i titolari che, però, sono partiti a rilento in questo inizio di stagione in Serie B, conquistando appena 5 punti in 5 partite. Davanti ad Agazzi, hanno giocato Pezzella, Barbieri, Luperto e Baschirotto, seguiti da Gerli, Collocolo, Licina, Grassi, Elia e il match winner Bonazzoli. La partita, divisa sempre in due tempi, ma intervallata da due cooling break, ha visto una girandola di cambi nella ripresa, anche con l’ingresso in campo del figlio di Claudio Marchisio. Proprio quest’ultimo è andato vicino al pari nel recupero, da calcio di punizione, schermato bene dal portiere grigiorosso Fulignati. Vince, dunque, la Cremonese.

Foto: Instagram Bonazzoli