Juventus, test amichevole contro La Pianese: in evidenza Kean e Kaio Jorge

Nella giornata di oggi la Juventus di Massimiliano Allegri ha svolto un test amichevole alla Continassa contro La Pianese, società che milita in Serie D. La partita è finita col risultato di 11-0 per i bianconeri: in evidenza Moise Kean, autore di quattro gol, e Kaio Jorge, tripletta per il brasiliano. Di Zuelli, doppietta, Arthur e Compagnon le altre reti della sfida.

La squadra di Allegri avrà due giorni di riposo nella giornata di domani, per poi ritrovarsi alla Continassa nella giornata di martedì.

Foto: Twitter Juventus