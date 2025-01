Juventus, terminate le visite mediche di Kolo Muani: ora in sede per la firma

Sono terminate le visite mediche di Kolo Muani con la Juventus al JMedical. Il francese, arrivato alla clinica bianconera questa mattina per i test di rito, è rimasto all’interno circa 6 ore per poi uscire accolto da una cinquantina di sostenitori a caccia di selfie e autografi. Ora la visita in sede per la firma.

Foto: Instagram Kolo Muani