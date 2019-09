Juventus, subito infortunio per Douglas Costa contro la Fiorentina

Inizia male la partita della Juventus all’Artemio Franchi. Non per il risultato, ma per l’infortunio occorso dopo pochissimi minuti a Douglas Costa. Il brasiliano si è toccato i flessori della coscia dopo aver tentato un doppio passo al limite dell’area, per poi rimanere in campo giusto il tempo di far riscaldare il suo sostituto. All’8′ minuto è infatti entrato Federico Bernardeschi al suo posto. Da valutare ora l’entità dello stop per il brasiliano.

Foto: twitter Juventus