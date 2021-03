Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali

La Juventus è chiamata ad un successo per tenere vivi discorsi scudetto ma anche per non perdere altri punti in chiave Champions. Di fronte c’è lo Spezia di Italiano, voglioso di regalarsi un’altra soddisfazione in questo campionato, oltre che alla ricerca di punti salvezza.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. Allenatore: Andrea Pirlo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Sena, Maggiore, Estevez; Farias, Nzola, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Foto: Twitter Juventus