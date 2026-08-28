Juventus, Spalletti: “Totale fiducia a Kolo Muani. Infortunio Yildiz? Possono sostituirlo Alajbegovic e Nico Gonzalez. Non ci sarà McKennie”

28/08/2026 | 16:32:37

Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro il Parma, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole.

Su Yildiz: “La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire, perché Alajbegovic è abituato a giocare in quella posizione, abbiamo Nico Gonzalez che è ritornato e dove lo metti porta sempre a casa quello che gli vai a chiedere, per cui abbiamo alternative, ma noi vogliamo lui, non le alternative. Ci fa male quello che gli è successo, ci dispiace per la qualità del calciatore e la perfezione dell’uomo, il campioncino, che speriamo non gli vadano a inficiare sulla sua crescita e moralità, perché non è un infortunio come un crociato. Come tipologia di intervento è molto semplice, ma richiede una tempistica di stop”.

Su Kolo Muani: “Mi ero fatto anche il foglio di tutte le dichiarazioni che avevo fatto su Kolo Muani, di tutte le belle cose che avevo detto, ma a voi è piaciuta solo quella lì. Maremma… Noi abbiamo totale fiducia su di lui perché siamo andati a prenderlo, abbiamo fatto un investimento importantissimo e vogliamo metterlo nelle condizioni di restituirci tutta quella fiducia. Ho detto che è bravissimo nel venire incontro e che quando inizia a galoppare diventa difficile riprendergli terreno perché è velocissimo, è morbido con i piedi a palleggiare con la squadra, è uno che salta l’uomo, ma ho detto solo che deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo e può darsi che si sia perso qualcosa. Ho fatto molti più complimenti, poi è chiaro che ognuno il kit da presentare se lo prepara come vuole”.

Sul probabile cambio di uomini: “Si rimane con l’idea di calcio che abbiamo proposto, poi diventa fondamentale avere equilibrio come squadra, che non si trova in un sistema prima della gara ma nello scorrimento della partita. Sotto la punta abbiamo la possibilità di giocare con Alajbegovic, con Nico Gonzalez, con David: giocherà uno di questi”.

Sulle assenze forzate: “Non sarà disponibile neanche McKennie per un affaticamento e lo stesso per una situazione che gli ridà un po’ fastidio. Valuteremo domattina anche Thuram“.

Foto: X Juventus