Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: solo crampi

Sospiro di sollievo in casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, uscito al settantesimo minuto della sfida di questa sera contro il Napoli. Scongiurata l’ipotesi iniziale di un problema muscolare, l’attaccante serbo ha accusato soltanto un problema legato ai crampi e le sue condizioni non dovranno essere valutate in vista della prossima giornata di campionato. La Juve tornerà in campo venerdì prossimo, 15 dicembre, a Marassi contro il Genoa e Massimiliano Allegri potrà affidarsi al suo centravanti.

Foto: Instagram Juventus