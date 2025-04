La Juventus è in campo per preparare la sfida contro il Parma. E ci sono buone notizie per Tudor: Weston McKennie è tornato ad allenarsi in gruppo. Non sono in campo, invece, Teun Koopmeiners, Samuel Mbangula e Kenan Yildiz. Restano da capire le loro condizioni: restano in forte dubbio per la sfida di lunedì.

Foto: Instagram Juventus