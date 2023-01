Juventus, si rivedono Pogba e Vlahovic: assist e gol. Il video

La Juventus riabbraccia Paul Pogba e Dusan Vlahovic, entrambi i bianconeri protagonisti in un filmato social pubblicato dalla società in cui il centrocampista francese serve un assist all’attaccante serbo che insacca in rete. Lungodegenti per buona parte di stagione l’ex Fiorentina, mentre l’ex Manchester United non ha ancora trovato l’esordio stagionale in partite ufficiali. Il video dell’azione.

Foto: Instagram ufficiale Pogba