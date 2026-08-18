Juventus, si presenta Lucumi: “Mi ispiro a Cuadrado per il suo percorso qui. Arrivo nella squadra più importante d’Italia”

18/08/2026 | 14:31:30

Jhon Lucumi, il nuovo centrale difensivo della Juventus, si è presentato ai canali ufficiali del club bianconero. Queste le sue parole.

Sull’emozione di firmare per la Juve: “Sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d’Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione”.

Sui difensori della storia della Juventus a cui si ispira: “Credo che il primo sia Cuadrado. Credo che abbia fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. E poi la Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Credo che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori che giocano nella nostra posizione”.

Sull’incontro con Spalletti: “Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra”.

Foto: Instagram Juventus