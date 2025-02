Brutte notizie in questo avvio di gara a Eindhoven per Thiago Motta: si ferma Renato Veiga. Al 10′ il difensore della Juventus si è accasciato al suolo per un problema muscolare. Nessun dubbio per il difensore che ha chiesto subito il cambio: al suo posto Andrea Cambiaso.

Foto: Instagram Veiga