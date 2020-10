Juventus, si ferma Ramsey con il Galles. Il calciatore torna a Torino

Aaron Ramsey ha subito un nuovo infortunio nel corso dell’allenamento odierno con il Galles e salterà la gara di UEFA Nations League contro la Bulgaria di domani sera.

Il centrocampista della Juventus, come informa il sito ufficiale della federazione gallese, ha giocato nella sfida all’Irlanda di domenica ma a causa dell’ennesimo infortunio non potrà essere a disposizione del ct domani sera. Il calciatore lascerà il ritiro e torna a Torino dove verrà sottoposto a degli esami per valutare il problema.

Piove sul bagnato su Pirlo che in giornata aveva anche saputo della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo.

Fonte Foto: Twitter uff. Euro 2020