Juventus, si ferma Pinsoglio: lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra

Problemi per Pinsoglio in casa Juventus, la nota del club bianconero: “Carlo Pinsoglio, in seguito a un problema accusato durante l’allenamento di ieri, questo pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.

Foto: Instagram Juventus