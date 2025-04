Juventus, si ferma Mbangula: problema muscolare

Problemi in casa Juventus: Mbangula ha saltato la seduta odierna di allenamento a causa di un problema muscolare. Il giovane attaccante della Juventus non ha partecipato al lavoro in gruppo per via di un sovraccarico alla coscia destra, allertando subito staff medico e tecnico dei bianconeri. In attesa di ulteriori aggiornamenti dalla Continassa, Mbangula è da considerarsi a rischio per la prossima gara di campionato contro il Lecce.

foto: instagram Mbangula