Brutte notizie per Thiago Motta in questo finale di gara a Cagliari per Thiago Motta: si ferma Douglas Luiz. Entrato al posto di Koopmeiners al 62′, il centrocampista brasiliano si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo all’82’, appena venti minuti dopo dal suo ingresso in campo.

Foto: Instagram Douglas Luiz