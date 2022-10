Juventus, si ferma anche McKennie: problemi al retto femorale. Rientro nel 2023

Continua la maledizioni infortuni in casa Juventus. Dopo Iling, si ferma anche McKennie, che già all’intervallo di Lecce era stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per il centrocampista statunitense un problema al retto femorale. Stop di almeno due settimane, dunque il 2022 con la Juve si può intendere finito. Non ci sarà dunque nelle gare che restano fino alla pausa per il mondiale: per l’ultima di Champions League col Paris Saint–Germain e per le ultime tre di campionato contro Inter, Hellas Verona e Lazio.

Foto: Instagram Juventus