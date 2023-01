Juventus, si è chiusa l’Udienza. In serata atteso il verdetto

Si è chiusa l’Udienza. Questa mattina il procuratore Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione per i bianconeri, oltre a 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per tutti gli altri consiglieri. Pochi minuti fa, le difese hanno terminato gli interventi. Ora ci sarà la replica del procuratore Chiné e poi la Camera di Consiglio si ritroverà per decidere se riaprire il processo. In serata atteso il verdetto.

Foto: Twitter Juventus