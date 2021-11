Juventus, serve una scossa: contro lo Zenit basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi con due giornate di anticipo

La Juventus scenderà in campo questa sera all’Allianz Stadium per sfidare lo Zenit. Ai bianconeri basta anche un pareggio per staccare il pass per gli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo. Un obiettivo che se raggiunto porterebbe maggiore fiducia nell’ambiente bianconero dopo le due sconfitte di fila in campionato e la corsa scudetto sempre più infattibile. La squadra di Allegri, ancora imbattuta in Champions, si affiderà a Dybala per ritrovare una vittoria che manca proprio dalla gara di andata in Russia vinta 1-0 con gol di Kulusevski. Da quel momento sono arrivate due sconfitte e un pareggio. Un successo oggi potrebbe significare molto per le ambizioni di Allegri&Co e dare una scossa alla stagione sin qui opaca.

FOTO: Twitter Juventus