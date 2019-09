Juventus sempre più sfortunata: dopo Douglas Costa, va ko anche Pjanic

All’intervallo Fiorentina e Juventus vanno sullo 0-0, ma è impossibile negare sia stato un primo tempo nefasto per gli ospiti. Non per il gioco creato – nel quale in realtà hanno sofferto molto – ma per la questione infortuni. Dopo aver dovuto rinunciare a Douglas Costa già all’8′, i bianconeri si sono visti costretti a fare a meno prima di tornare negli spogliatoi anche di Miralem Pjanic, per di più per lo stesso identico motivo del brasiliano: problema al flessore della coscia. Il bosniaco è stato sostituito da Bentancur al 44′ e per sapere la sua prognosi dettagliata, come anche per quella dell’ex Bayern, bisognerà ovviamente attendere gli esami strumentali.

Foto: twitter Juventus