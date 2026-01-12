Juventus scatenata: Bremer, David, Yildiz, autogol di Terracciano e McKennie firmano il 5-0 alla Cremonese

12/01/2026 | 22:42:15

La Juventus passeggia sulla Cremonese, vince 5-0 e manda altri segnali al campionato. Decidono i gol di Bremer, David, Yildiz, McKennie e autogol di Terracciano.Partita che si sblocca all’11’. Calcio di punizione di Yildiz, Miretti tenta la conclusione al volo colpendo in pieno Bremer che devia fortuitamente la sfera spiazzando Audero. Juventus in vantaggio dopo undici minuti. Dopo 4 minuti arriva il raddoppio. Bella ripartenza bianconera, Yildiz serve Thuram che conduce la ripartenza e serve David che in diagonale batte Audero. Al 35′ il risultato va in ghiaccio con Yildiz. Audero ferma Yildiz dal dischetto, il pallone rimbalza sul palo e torna sui piedi del turco che a porta vuota insacca in rete. A inizio ripresa Miretti pesca McKennie che scarta Audero e calcia, deviazione di Terracciano e 4-0 Juventus. Miretti prende posizione e poi serve Kalulu, cross per McKennie che stavolta trova il gol personale con un bel colpo di testa al 64′. Finisce 5-0.

foto x juve