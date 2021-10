Juventus-Sassuolo, la gara speciale di Locatelli e Allegri

La Juventus vuole dare continuità ai suoi risultati dopo il buon punto strappato con le unghie e con i denti contro l’Inter a San Siro. I bianconeri ospiteranno questa sera all’Allianz Stadium il Sassuolo di Dionisi. I precedenti a Torino sorridono nettamente alla Vecchia Signora, con 8 incroci, che hanno portato a 7 vittorie della Juve e un solo pareggio, datato dicembre 2019, con Sarri sulla panchina juventina.

Insomma, Allegri, con il Sassuolo, ha vinto sempre allo Juventus Stadium, ma era seduto lui sulla panchina nell’ottobre 2015, quando i neroverdi vinsero, a Reggio Emilia, nell’unica vittoria (per ora), contro la Juve, che aprì la crisi bianconera che culminò poi nella famosa rimonta. Parlando ancora di statistiche, Gonzalo Higuain, con 7 gol al Sassuolo, è il capocannoniere di questa sfida.

Abbiamo citato Max Allegri, che ritrova il suo Sassuolo, il primo club che lo portò alla ribalta, quando ottenne, nel 2007-08, la promozione dalla Serie C alla Serie B, iniziando la grande cavalcata del club emiliano, e anche della sua carriera, visto che poi passò al Cagliari, per poi arrivare al Milan e infine alla Juve.

Gara speciale, ovviamente, anche per un altro fresco ex, ovvero Manuel Locatelli. Il centrocampista è reduce da tre stagioni con gli emiliani, dal 2018 al 2021., prima del passaggio alla Juve. Ha totalizzato 99 presenze totali, segnando 7 gol. E’ stato sicuramente un trampolino di lancio importante per il giovane, esploso nel Milan ma poi confermatosi in maglia neroverde.

Una curiosità: sarà il primo storico incontro tra Massimiliano Allegri e Alessio Dionisi.

Foto: Twitter Juve