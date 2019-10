Juventus, Sarri sorride a metà: Douglas Costa in gruppo, Higuain no. L’esito degli esami di Pjanic

Allenamento con vista Genoa per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, reduci dal pari di Lecce, hanno lavorato per preparare la sfida di mercoledì contro la compagine di Thiago Motta.

Come comunicato sul sito ufficiale del club torinese, in gruppo si è finalmente rivisto Douglas Costa che, quindi, per il match contro i liguri potrebbe essere convocato. Parzialmente in gruppo anche Aaron Ramsey, mentre solo palestra per Gonzalo Higuain dopo la forte contusione al volto rimediata al Via del Mare.

L’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto, invece, Miralem Pjanic non ha visto emergere lesioni per il bosniaco, uscito nella ripresa della partita di Lecce. Oggi, però, il numero 5 ha svolto un lavoro personalizzato.

Foto: Juventus Twitter