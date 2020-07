Juventus, Ronaldo carica i compagni sui social dopo il 3-3 con il Sassuolo

Non una bella gara quella di ieri sera per la Juventus che fatica a vincere e che si fa rimontare dal Sassuolo prima di riacciuffare il pareggio con Alex Sandro al 64′. Resta a secco anche Cristiano Ronaldo che ieri ha giocato da spalla per Gonzalo Higuain in una gara complicata. Questa mattina però l’asse portoghese ha dato la carica ai suoi compagni attraverso una storia su instagram con tanto di hashtag bianconero.

Foto: profilo twitter Juve