Juventus-Roma, Zaniolo out per infortunio al 26′

Tegola in casa Roma: Nicolò Zaniolo, a metà primo tempo della gara in corso tra i giallorossi e la Juventus, è stato costretto a chiedere il campo per un infortunio che sembrerebbe essere di natura muscolare. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: Instagram Zaniolo