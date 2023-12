Juventus-Roma, pronostici e statistiche, posticipo Serie A

L’ultima giornata del campionato di calcio del 2023 si chiude con Juventus-Roma, il big match della 18esima di Serie A. Una sfida ricca di fascino fra due formazioni intenzionate a proseguire il cammino verso i rispettivi obiettivi: lo scudetto per i bianconeri, un posto in Champions per i giallorossi. I ragazzi di Max Allegri occupano la seconda posizione, mentre la banda di Josè Mourinho è sesta in classifica. Il gap di 12 punti fra i due team spiega perché i padroni di casa sono avanti nelle quote scommesse sportive, 2.06 contro 4,24 per la Roma. La Juventus gioca allo Stadium e non vuole perdere altro terreno dall’Inter capolista, avanti di quattro lunghezze. Di fronte però una Roma che intende proseguire la rincorsa al quarto posto occupato dal Bologna, distante tre punti.

Juventus-Roma statistiche e precedenti

Vincendo a Frosinone, la Juventus ha riscattato il pari per 1-1 con il Genoa ed è salita in classifica a quota 40 punti. I bianconeri vantano la seconda miglior difesa del campionato dietro l’Inter. Lo scorso anno il match dello Stadium è terminato in parità, con il risultato di 1-1 (Vlahovic, Abraham). In totale sono 178 le sfide in Serie A, il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa: 83 vittorie, 40 sconfitte e 55 pareggi. La Roma è reduce dal successo per 2-0 sul Napoli ed è balzata in sesta posizione a quota 28 punti. I giallorossi in trasferta non stanno brillando in campionato, un ruolino che infatti recita due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il confronto più recente fra Roma e Juve risale allo scorso marzo allo stadio Olimpico, terminato con il successo dei giallorossi per 1-0.

Juventus-Roma ultime notizie

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono a disposizione per il match dello Stadium, ma valgono sempre le opzioni Yildiz e Milik, già impiegati da Allegri a Frosinone. A centrocampo sempre in preallarme Nicolussi Caviglia, ma Locatelli ha recuperato. Cambiaso squalificato, al suo posto Weah, sull’out opposto agirà Kostic. In difesa il solito trio formato da Gatti, Bremer e Danilo a protezione del polacco Szczesny. Nella Roma ha recuperato Paulo Dybala ma Mourinho non ha ancora deciso se utilizzarlo dall’inizio, in avanti potrebbero esserci Belotti e Lukaku. Paredes a centrocampo insieme a Cristante e Pellegrini, ma senza trascurare l’opzione Bove. Sugli esterni Kristensen a destra e Zalewski sull’out di sinistra. La retroguardia giallorossa composta da Mancini, Llorente e Ndicka, davanti al portoghese Rui Patricio.

Juventus-Roma streaming

Juventus-Roma è in programma sabato 30 dicembre 2023 all’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e potrà essere seguita anche da mobile, esclusivamente dagli abbonati al servizio, scaricando l’app del provider su smartphone e tablet con sistemi Android/iOS.