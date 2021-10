All’Allianz Stadium di Torino, è in corso Juventus-Roma, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri sono da poco passati in vantaggio in virtù della rete realizzata da Moise Kean. L’attaccante ex PSG ha messo la palla oltre le spalle di Rui Patrico con un’incornata da distanza ravvicinata. Di Rodrigo Bentancur l’assist.

Foto: Instagram Juventus