Juventus-Roma, i convocati di Spalletti: Cabal out
20/12/2025 | 15:15:01
La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per il match contro la Roma. Tra le sorprese c’è l’assenza di Juan Cabal, rimasto fuori dalla lista per affaticamento muscolare.
Questa la lista completa:
Perin, Di Gregorio, Scaglia; Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe; Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie; Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.
Foto: facebook Juve