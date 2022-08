Juventus-Roma, Dybala ritorna allo Stadium

Sabato alle 18.30 Paulo Dybala torna a Torino, per la prima volta, da ex. Era il 15 Maggio quando la Joya salutava i suoi ex tifosi sui social e si commuoveva toccando, per l’ultima volta, il prato dello Stadium, con la maglia bianconera addosso.

Ricordando alcune delle parole del talento argentino: “Indossare questa importante maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi orgogli della mia vita, che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti”, possiamo facilmente intuire quali possano essere le emozioni che proverà una volta tornato nella sua, ormai, ex casa.

L’accoglienza del popolo bianconero non sarà certo fredda. Certo è che un suo gol è il più atteso e temuto, ma per questo ritorno dobbiamo pazientare ancora qualche giorno.

Foto: Instagram Roma