Juventus, ripartono gli allenamenti: assenti i Nazionali

02/06/2025 | 12:00:54

La Juventus inizia l’avvicinamento al Mondiale per Club. La formazione bianconera riprenderà a lavorare nel pomeriggio di oggi. La squadra sarà impegnata con l’Al-Ain (19 giugno), il Wydad Casablanca (22 giugno) e il Manchester City (26 giugno). Alla ripresa degli allenamenti (non è prevista la presenza di nessun membro della dirigenza a eccezione dell’allenatore e lo staff) non ci saranno i calciatori impegnati con le nazionali. A partire dagli italiani Cambiaso, Gatti e Locatelli, convocati dal CT Luciano Spalletti. Assenti anche: Gonzalez (Argentina), Kalulu (Francia), Adzic (Montenegro), Conceicao (Portogallo), Vlahovic (Serbia), Rouhi (Svezia U21),Yildiz (Turchia).

Foto: sito Juventus