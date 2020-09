Juventus, riapre lo Stadium in vista della Sampdoria: mille gli invitati

Dopo i rumors della stampa, nelle ultime ore è arrivato il comunicato della Juventus che comunica la presenza di 1000 “tifosi” in vista della gara contro la Sampdoria. Questa la nota del club bianconero: “Sarà una serata importante e speciale, quella di domani. Non solo perché sarà l’inizio di una nuova stagione per la Juventus, proprio contro la Samp contro cui, poche settimane fa, i bianconeri hanno portato a casa i tre punti che significavano Scudetto. Sarà importante perché, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19, all’Allianz Stadium sarà presente, seppur in misura molto limitata, il pubblico. E’ importante sottolineare che si tratterà di circa mille persone invitate tra gli ospiti Sponsor; pertanto specifichiamo che non saranno venduti biglietti per la partita e chiediamo ai tifosi bianconeri di non recarsi presso l’Allianz Stadium per evitare di creare qualsiasi assembramento all’esterno dell’impianto.”

Foto: sito ufficiale Juve