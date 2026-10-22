Juventus-Rennes, le formazioni ufficiali
22/10/2026 | 17:38:47
Per la terza giornata della League Phase di Europa League, la Juventus, reduce dalla disastrosa sconfitta contro la Lazio, ospita il Rennes, a -1 dalla testa della classifica in Ligue 1. Calcio d’inizio alle 18:45.
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds; Tomasson, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari All. Haise
Foto: Instagram Koopmeiners