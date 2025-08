Juventus – Reggiana, le formazioni ufficiali: Bremer in campo dal 1’minuto

02/08/2025 | 10:53:01

La Juventus scende in campo questa mattina alle 11 alla Continassa per un’amichevole contro la Reggiana, primo test della nuova stagione sotto la guida di Igor Tudor. La notizia più importante è il ritorno in campo di Gleison Bremer: il difensore brasiliano torna titolare dopo quasi dieci mesi di stop per infortunio, un rientro atteso dallo staff e dai tifosi, che segna un passo fondamentale verso la completa ripresa del leader difensivo bianconero. Per l’occasione, Tudor schiera la Juve con il 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, Gonzalez, Locatelli, Miretti e Kostic a centrocampo, Koopmeiners e Conceição alle spalle della punta Jonathan David, al debutto. Questa la formazione della Reggiana: Motta; Rozzio, Lucchesi, Meroni, Ignacchiti; Reinhart, Sersanti, Marras; Libutti, Girma, Gondo.

Foto: insta juve