Juve, solo 2-2 contro la Reggiana: a segno Conceicao e Vlahovic

02/08/2025 | 13:11:35

La Juventus pareggia 2-2 contro la Reggiana, al termine di una prestazione con luci e ombre. Buono l’impatto di David, più volte vicino al gol, troppe indecisioni in chiave difensiva. La Reggiana passa in vantaggio al 21’ con Girma che sfrutta diversi errori bianconeri e il posizionamento non perfetto di Di Gregorio. Un minuto dooo il pareggio di Conceicao con una conclusione perfetta che non lascia scampo all’ottimo Motta. Da segnalare qualche buon recupero di Bremer, Locatelli vicino al gol nel primo tempo e David comunque attivo. Nella ripresa Tudor cambia tutto, Vlahovic trova il 2-1 dopo 2 minuti, al 26’ il pareggio firmato Gondo di testa con la difesa bianconera ancora in difficoltà. Traversa di Yildiz nel finale, ma il 2-2 non si sblocca.